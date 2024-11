Viaggio nel paese del drago. Uno sguardo sul Bhutan

Giovedì 28 novembre 2024 alle 21, presso il Teatro Dehon, via Libia 59 a Bologna, si terrà un evento di solidarietà per il restauro del Monastero di Pelri Dechen Gonpa, in Bhutan. La serata vedrà protagonisti gli attori Gabriele Marchesini e Matteo Belli, impegnati in letture di testi della letteratura bhutanese e della tradizione buddhista, con la partecipazione straordinaria del venerabile Lama Geshe Wangchuk e dei monaci di Gaden Jangtse.

Questo appuntamento, con ingresso ad offerta libera, offrirà la possibilità di avvicinarsi ad un mondo lontano, ma estremamente affascinante, grazie alle testimonianze e ai contributi offerti nel corso dell’incontro, che sarà arricchito da liturgie sacre tradizionali che prevedono musiche e canti officiati dai monaci.

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

tlf +39 051342934

www.teatrodehon.it

(26 novembre 2024)

