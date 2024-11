“Sono felice per l’elezione di Gaetano Manfredi a nuovo presidente di Anci nazionale. È un’ottima notizia per i Comuni italiani. A Gaetano mi lega una profonda amicizia e una bella collaborazione tra Bologna e Napoli. Insieme lavoreremo per fare delle città e dei comuni italiani la speranza del nostro Paese”.

Così il Sindaco di Bologna Matteo Lepore in una nota stampa.

(20 novembre 2024)

