Furto in via Ugo Bassi. Un arresto

Nella mattinata del 9 ottobre scorso, la responsabile dell’attività commerciale denominata “Antico Caffè Scaletto” ubicata a Bologna in Via Ugo bassi nr. 3, allertava il numero di emergenza 113, in quanto al momento dell’apertura constatava che ignoti avevano perpetrato un furto presso la predetta attività.

Personale della Squadra Mobile di Bologna – 4 Sezione Contrasto Crimine Diffuso si portava presso il locale e appuravano, dalle immagini di videosorveglianza, che un ladro, travisato, oltre ad aver tentato di forzare il registratore di cassa, aveva rovistato anche il locale adibito alla cucina e il magazzino presente al piano seminterrato. Lo stesso entrava sfondando la porta a vetri dell’attività, utilizzando anche alcuni attrezzi. Il totale di quanto asportato risultava superiore a 12 mila euro in contanti.

Subito al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile, a seguito di numerosi accertamenti e di un’accurata indagine riuscivano ad individuare il responsabile, un cittadino bulgaro classe 2003 (pregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti).

Grazie ad un’accurata analisi dei filmati di sorveglianza e monitorando i numerosi controlli delle FF.OO. sul territorio, l’uomo veniva poi rintracciato sul territorio bolognese e gli veniva sequestrata una somma di circa 7 mila euro in contanti trovata nella sua disponibilità. I soldi erano contenuti in barattoli di vetro e in blister di plastica che venivano riconosciuti dalla titolare dell’attività in sede di denuncia e, pertanto, sequestrati in attesa di valutazioni della Procura.

In data 17.10.2024 la Squadra Mobile depositava accurata notizia di reato presso la locale Procura della Repubblica presso il Tribunale. Il fascicolo veniva assegnato al PM Dott.ssa Sessa, la quale, sulla base dell’attività di indagine e degli elementi raccolti da questo Ufficio, disponeva la restituzione di quanto sequestrato alla titolare dell’attività commerciale.

(2 novembre 2024)

