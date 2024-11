A teatro va in scena il “Pigiama party”! Una vertigine comica e paradossale con il Collettivo Baladam B-side

Chi vuole può anche venire ad assistere allo spettacolo in pigiama, giusto per stare più comodamente ad ascoltare le argomentazioni paradossali e surreali di chi sta in scena. Sì perché lo spettacolo del Collettivo Baladam B-side sarà uno strano “Pigiama party“, diretto da Antonio “Tony” Baladam, che è in scena insieme a Alessia Sala e Giacomo Tamburini. Si giocherà con i temi più pressanti della contemporaneità, a cominciare dall’informazione tra verità e fake news, scatenando la fantasia degli spettatori. L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): sabato 9 novembre alle ore 20 e domenica 10 alle ore 17.

“Pigiama party”, co-prodotto con Teatro Gioco Vita e La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno di Teatro Due Mondi e Teatro delle Ariette, è presentato nell’ambito della stagione “Cromosomi teatrali” di Teatri di Vita, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.

Pigiama Party è un meccanismo comico perfetto e paradossale, che racconta i nostri tempi parlando apparentemente di tutt’altro. Uno spettacolo in cui si parla di uno spettacolo che non esiste, dando per scontato che tutte le persone in sala l’abbiano visto. Uno spettacolo sulla fine dell’adolescenza, su un’età adulta che ha dimenticato le possibilità sociali del gioco immaginativo, e che non comprende più il piacere misterioso ed erotico di partecipare a un Pigiama Party fuori dal controllo parentale. Parlando apparentemente di tutt’altro, Pigiama Party analizza alcune derive malsane della comunicazione contemporanea, in un periodo storico in cui la massiccia presenza di informazioni inutili, false e contraddittorie ha trasformato l’era dell’informazione alla portata di tutti in un inferno di sovrastrutture identitarie e verità fittizie, in cui diventa sempre più difficile attivare una propria interpretazione personale non strumentalizzata.

Il Collettivo Baladam B-side, fondato dal regista e linguista Antonio “Tony” Baladam e dalla poeta e semiologa Rebecca Buiaforte, prende forma con Surrealismo capitalista, nel 2021, Menzione speciale ottenuta al Premio Scenario e vincitore del Premio dello Spettatore 2023 a Teatri di Vita. Il gruppo ha realizzato altri progetti, come Calfornia Under Routine(Menzione speciale al Premio Scenario Infanzia), Spelling Wachowski, Washing out e il podcast Folk Open Mic.

(1 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata