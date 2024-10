In seguito all’alluvione di ieri, sabato 19 ottobre, per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì 21 ottobre sarà sospesa l’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna.

(20 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata