Doppio appuntamento con Genchi e Capriuoli “Ridi, piangi, ti ecciti” e “Minuscoli granelli nel barattolo del cosmo”. A Teatri di Vita, Bologna, 4-6 ottobre

Due spettacoli per due attori in due viaggi vorticosi, divertenti e poetici: uno nella vita dell’uomo medio dai zero anni alla terza età, e l’altro nella storia dell’umanità dalla preistoria a oggi! Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli presentano i loro due spettacoli “Ridi, piangi, ti ecciti” e “Minuscoli granelli nel barattolo del cosmo” in un weekend che culminerà in una domenica dalla mattina al pomeriggio con il pranzo condiviso. L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): venerdì 4 ottobre alle ore 21 con “Ridi, piangi, ti ecciti”, sabato 5 alle ore 20 con “Minuscoli granelli nel barattolo del cosmo”, e domenica 6 alle ore 11 con “Ridi…”, alle ore 13 con il brunch con gli artisti, e alle ore 17 con “Minuscoli…”.

I due spettacoli di e con Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli, prodotti da Teatri di Vita, sono presentati nell’ambito della stagione “Cromosomi teatrali” di Teatri di Vita, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.

Ridi, Piangi, Ti Ecciti: due attori in scena. Qualcosa di più di un dialogo sulla vita, qualcosa di meno di un documentario sull’esistenza. Ridi, piangi, ti ecciti è uno zapping continuo e frenetico di immagini che percorrono, anno per anno, le tappe della vita di un uomo medio contemporaneo. Attraverso l’utilizzo di vari linguaggi tra cui anche quello della slam poetry, gli autori, con ironia e poesia, giocano con il loro passato e tentano di esorcizzare il loro probabile futuro all’interno di un contesto sociale sempre più complesso. Nasce così una concitata filastrocca per augurare a sé stessi e al pubblico una vita piena e autentica, in cui non si smetta mai di… ridere, piangere ed eccitarsi.

Minuscoli granelli nel barattolo del Cosmo: un viaggio nelle varie epoche dell’umanità, uno scanzonato pellegrinaggio che percorre con veloci salti nel tempo le più interessanti tappe dell’evoluzione umana. I due autori e attori, mantenendo un linguaggio poetico e ironico già esplorato nel loro precedente lavoro sull’uomo medio contemporaneo Ridi, piangi, ti ecciti, cercheranno, questa volta, risposte alle più semplici domande sull’esistenza. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Ma soprattutto, qual è il segreto per avere dei six pack perfetti? Due esemplari di homo sapiens giocheranno senza regole e senza limiti tra teorie, dottrine e miti concepiti dal Big Bang all’era dell’Intelligenza Artificiale.

Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli hanno lavorato insieme negli spettacoli di Andrea Adriatico XYZ. Dialoghi leggeri tra inutili generazioni e Le amarezze, e nel progetto Parcoscenico. Dopo Ridi, piangi, ti ecciti hanno creato Minuscoli granelli nel barattolo del cosmo. Genchi è diplomato alla Scuola di Teatro di Bologna Galante Garrone e ha lavorato con registi come Federico Tiezzi, Alessandro D’Alatri, Carmelo Rifici, Nanni Garella, Daniele Salvo, Ksenija Martinovic. Capriuoli è poeta, performer e attore, ha studiato teatro e performance presso Farmacia Zooè e Metamundo con Cristobal Jodorowsky, e ha creato la performance Liberi di salvare con Arianna Favaretto Cortese.

(27 settembre 2024)

