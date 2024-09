Ventiseienne accoltellato a morte a Bologna

Omicidio a Bologna nella zona della stazione nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre che ha visto la morte di un 26enne ivoriano senza fissa dimora colpito a morte con una coltellata. Il suo aggressore si è dato alla fuga. I fatti nella zona della stazione ferroviaria.

L’arma del delitto non è ancora stata trovata. Il giovane era conosciuto come Mamadou e a dare l’allarme è stato un amico del giovane che dopo averlo aspettato, lo ha visto arrivare sanguinante intorno all’una e un quarto della notte. Il 26enne è stato all’ospedale Maggiore di Bologna, ma non c’è stato niente da fare.

(25 settembre 2024)

