Il 19 agosto nuova allerta meteo sull’Emilia-Romagna

Allerta arancione per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, FE, RA, FC, RN.

Queste le indicazioni per la giornata di lunedì 19 agosto: previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi e persistenti, più probabili sul settore centro-orientale; inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia costiera e sulla fascia appenninica centro-occidentale. Le precipitazioni intense potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1. Ulteriori informazioni qui.

(18 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata