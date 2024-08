Polizia di Stato. Un arresto in città

La IV Sezione contrasto al crimine diffuso della locale Squadra Mobile, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto un cittadino italiano, classe ‘69, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Genova. Nello specifico il cumolo di pene risultava essere pari a 11 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione e una multa di 3100 €.

L’uomo, infatti, era l’autore di diversi reati contro il patrimonio (furti e truffe), commessi sul territorio ligure e pugliese e nonché atti persecutori commessi nel genovese. Dopo un’intensa attività di controllo nei confronti dell’uomo, si appurava che lo stesso fosse domiciliato nel bolognese presso l’abitazione di un suo presunto amico e lavorasse in zona Massarenti.

Nella giornata di ieri la pattuglia fermava il soggetto in via Mazzini, dove iniziavano i controlli di polizia e si verificava la sua identità. Dopo aver notiziato il PM, gli agenti traevano in arresto l’uomo e lo traducevano a presso la casa circondariale per l’espiazione della pena.

(16 agosto 2024)

