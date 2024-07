Il giorno in cui il pitbull terrier si fece un giro in treno…

È arrivato da solo nella stazione di Anzola dell’Emilia ed è salito su un treno regionale diretto a Bologna. Non si tratta però di un “pendolare” qualunque, ma di un giovane American Pit Bull Terrier che qualche giorno fa ha deciso di farsi un giretto in città. Ad accorgersi dell’insolito passeggero è stata una viaggiatrice che a bordo treno ha preso in custodia il cane fino alla stazione di Bologna dove l’ha affidato alla Polizia Ferroviaria.

Gli agenti, dopo essersi assicurati che l’animale fosse in buone condizioni, hanno preso contatti con il canile municipale di Anzola dell’Emilia che si è subito preso cura del Pit Bull. Dal microchip del cane è stato infine possibile risalire alla proprietaria del cane che, avvisata del ritrovamento, ha potuto finalmente ricongiungersi con l’improvvisato viaggiatore a quattro zampe ed ha manifestato gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al lieto fine della vicenda.

(13 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata