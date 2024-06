Molto lavoro per la Polizia Ferroviara nella giornata di domenica 23 giugno

di Redazione Cronaca

Una domenica particolarmente movimentata per il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna, che ha effettuato tre arresti. Tutto inizia verso le 9.00 quando uno straniero, dopo aver individuato un viaggiatore impegnato in una conversazione telefonica, gli sottraeva lo zaino che il malcapitato aveva appoggiato sul marciapiede; dopo aver percorso pochi passi lo straniero veniva bloccato da una pattuglia della Polizia Ferroviaria alla quale non era sfuggito il comportamento dell’individuo che, al termine degli accertamenti di rito, veniva dichiarato in arresto per tentato furto aggravato.

Dopo circa un’ora, un’altra pattuglia composta da personale della Polizia di Stato e militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Stazioni Sicure, interveniva presso un esercizio commerciale ubicato nello scalo, fermando un individuo straniero che poco prima aveva sottratto una borsa ed un paio di occhiali, minacciando ‘addetta alla vendita intervenuta per recuperare il maltolto; al termine degli accertamenti l’individuo veniva dichiarato in arresto per il reato di tentata rapina; infine verso le 23.00 personale della Polizia Ferroviaria interveniva, anche in questo caso congiuntamente a militari dell’operazione Stazioni Sicure in Piazza delle Medaglie d’Oro, a seguito di un’altra rapina commessa da uno straniero in danno di un suo connazionale al quale tentava di sottrarre una somma di denaro dopo averlo colpito al volto con una bottiglia rotta; anche in questo caso l’aggressore, al termine delle formalità di rito, veniva dichiarato in arresto per rapina.

(24 giugno 2024)

