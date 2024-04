Teatro delle Ariette presenta il nuovo progetto di teatro di comunità “Territori da cucire 2024”

Sarà presentato al pubblico domenica 14 aprile alle ore 17 al Teatro delle Ariette, con ingresso libero, la nuova edizione di Territori da cucire 2024, il progetto di teatro di comunità ideato e promosso dal Teatro delle Ariette che tornerà ad animare le piazze di Valsamoggia nel mese di luglio.

La manifestazione che, giunta alla sua decima edizione, ha animato dal 2015 le estati valsamoggine portando teatro, dialogo, cultura e divertimento su tutto il territorio del Comune, darà vita quest’anno all’allestimento “Benvenuti a Mahagonny”.

Per questa decima edizione il Teatro delle Ariette ha scelto di lavorare al libero adattamento del testo di Bertolt Brecht “Ascesa e caduta della città di Mahagonny”, una città immaginaria che nasce, si sviluppa e poi sprofonda in una veloce decadenza. A Mahagonny non ci sono eroi positivi, sono tutti sfruttati e sfruttatori, sono tutti perseguibili in una civiltà dove tutto è lecito e l’illecito cresce a dismisura.

“Noi oggi viviamo in un’eterna Mahagonny. È un’opera che ci induce a riflettere sui tempi che stiamo vivendo, ad osservare noi stessi e a porci tante domande: cosa desidero per me e per gli altri? Come posso ripensare la mia esistenza in un mondo dove tutto cambia così velocemente? In cosa credo? Quali ideali sono disposto a mettere in campo? Come posso ritrovare quel senso di appartenenza che mi viene sottratto giorno dopo giorno?”

I laboratori di creazione, aperti a tutti e gratuiti, avranno inizio nel mese di aprile per arrivare a costruire insieme un nuovo grande spettacolo popolare fatto dai cittadini per i cittadini, nel luogo simbolo della comunità: la Piazza, la casa di tutti, lo spazio del dialogo, dell’incontro e del confronto, della convivenza civile, pacifica e democratica.

Al termine della presentazione, sarà offerto un aperitivo. Ingresso libero.

(10 aprile 2024)

