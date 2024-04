Suviana, telefonata tra il sindaco Lepore e l’amministratore delegato di Enel Cattaneo

Nel pomeriggio di oggi il sindaco Lepore ha ricevuto la telefonata dall’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo. L’ad ci ha tenuto a far sapere che Enel non abbandonerà Suviana e tutto il circondario. Ricostruirà quello che occorre e starà vicino al territorio e a tutta la comunità colpita, oltre ovviamente alle famiglie dei lavoratori coinvolti. Il sindaco Lepore ha accolto positivamente questo impegno della società verso l’Appennino bolognese ed ha rinnovato il cordoglio a nome della comunità bolognese per la tragedia alla centrale di Suviana.

Informa una nota stampa del Comune di Bologna.

(10 aprile 2024)

