Allerta meteo sull’Emilia-Romagna, fino alla mezzanotte del 12 marzo 2024

Allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di RE, MO. Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE e per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Per la giornata di lunedì 11 marzo non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono rovesci sparsi di breve durata sulla catena appenninica. Nelle zone montane e collinari saranno possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e nelle aree interessate dai rovesci previsti. Si prevede, inoltre, la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi del settore centro-occidentale della regione, con livelli superiori alla soglia 1 e prossimi a soglia 2. E’ previsto il transito della piena di Po nella pianura piacentino-parmense nella seconda metà della giornata, con livelli superiori alla soglia 1.

Le previsioni dell’altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.

A questo link tutte le informazioni e aggiornamenti.

(10 marzo 2024)

