All’Arena del Sole “The City”, il nuovo spettacolo di Jacopo Gassmann

Dopo il debutto a LAC Lugano Arte e Cultura, The City, il nuovo spettacolo di Jacopo Gassmann, prosegue la tournée italiana e arriva in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 14 al 17 marzo.

Lo spettacolo, una coproduzione di LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Teatro dell’Elfo, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, TPE – Teatro Piemonte Europa, è un adattamento del testo di Martin Crimp, di cui Alessandra Serra ha curato la traduzione, e vede in scena un cast di rilievo: Lucrezia Guidone (nel ruolo di Clair), Christian La Rosa (Christopher), Olga Rossi (Jenny) e la giovanissima Lea Lucioli (ragazzina) al suo debutto sul palcoscenico.

Gregorio Zurla firma le scene e i costumi, Gianni Staropoli il disegno luci, Zeno Gabaglio il disegno sonoro, Sarah Silvagni cura i movimenti scenici, Simone Pizzi cura i video, Stefano Cordella assiste Gassmann nel percorso di creazione.

Jacopo Gassmann, regista che ha frequentato molto la drammaturgia contemporanea di lingua inglese, traducendo anche diversi testi in italiano, si misura ora con Crimp, autore protagonista del panorama drammaturgico del nostro tempo, i cui testi sono stati rappresentati in tutta Europa e tradotti in numerose lingue. The City, messo in scena oggi per la prima volta in italiano, fu scritto nel 2008 e venne allestito al Royal Court Theatre di Londra, sala che da più di mezzo secolo sostiene il lavoro della nuova drammaturgia. Come ha dichiarato lo stesso Crimp, la scrittura di The City gli è stata suggerita da L’uomo flessibile, libro in cui il sociologo e scrittore statunitense Richard Sennett racconta le difficoltà della classe media, colpita dal dramma della disoccupazione.

Ambientato in quello che potrebbe apparire come un normale interno borghese, The City si apre su una vera e propria crisi di coppia di cui sono protagonisti Chris, impiegato di una grande società informatica che ha saputo che la sua ditta si appresta a una “riorganizzazione” del personale, e sua moglie Clair, traduttrice che ha appena avuto un incontro fortuito e ambiguo con un noto scrittore, che le ha rivelato di aver subito delle torture. La tensione tra marito e moglie è evidente. Impercettibilmente, quadro dopo quadro, il loro rapporto comincia a mostrare le prime crepe: i confini tra realismo e finzione vengono meno, i personaggi sembrano quasi scomparire nei loro dialoghi.

The City di Martin Crimp

traduzione Alessandra Serra

regia Jacopo Gassmann

con (in o.a.) Lucrezia Guidone, Christian La Rosa, Olga Rossi

e con, per la prima volta in scena Lea Lucioli

scene e costumi Gregorio Zurla

luci Gianni Staropoli

