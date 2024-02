Al Teatro Dehon di Bologna Mercoledì 28 Febbraio ore 21 in scena Paola Turci con “Mi amerò lo stesso“, un monologo in musica che a volte vorrebbe essere un dialogo. Paola Turci si racconta, ma certe volte non è più lei a parlare ma qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita , a cui la celebre cantante presta solo la voce. A volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento.

Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita. Il racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi: i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro. Il tutto legato dalle canzoni che hanno fatto da colonna sonora a ogni fase della sua esistenza. Paola Turci si mette a nudo e lo fa con un monologo che porta sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada…mi amerò lo stesso.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.



Mercoledì 28 Febbraio 2024 | ore 21.00

PAOLA TURCI in Mi amerò lo stesso

di Paola Turci e Alessandra Scotti

regia di Paolo Civati

Stefano Francioni Produzioni e Friends & Partners

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it

Ufficio Stampa – Teatro Dehon

Irene Barbi – 3336232355

ufficiostampa@teatrodehon.it

(15 febbraio 2024)

