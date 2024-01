“Fragili nascondigli per peccatori” la mostra personale di Eva Robin’s, nell’ambito di Art City

La prima grande personale di Eva Robin’s in versione artista visiva: un’identità che si affianca a quella di attrice di teatro e cinema, e che è stata coltivata a lungo privatamente prima di arrivare ai primi riconoscimenti. “Fragili nascondigli per peccatori” è un invito a calarsi nel mondo visionario e inquietante di Eva Robin’s, in un percorso di forme, colori e supporti precari, che saranno in mostra nell’ambito di Art City in occasione di Arte Fiera. L’appuntamento è a Teatri di Vita Studio (via del Pratello 90/a, Bologna, www.teatridivita.it), da giovedì 1 a domenica 4 febbraio, a ingresso libero, con apertura dalle ore 15 alle ore 20 (sabato 3 febbraio fino alle ore 24, nell’ambito dell’Art City White Night).

La mostra si tiene negli stessi giorni dello spettacolo “Le serve” di Genet all’Arena del Sole, in cui Eva Robin’s è in scena con Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, con la regia di Veronica Cruciani.

La mostra “Fragili nascondigli per peccatori” è all’interno della stagione teatrale “D’io, Teatro e Famiglia”, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura.



Eva Robin’s è una protagonista dello spettacolo italiano, nel cinema (con registi come Dario Argento, Maurizio Nichetti, Alessandro Benvenuti) e nel teatro (con registi come Andrea Adriatico, Valter Malosti, Veronica Cruciani), attraversando autori come Cocteau, Copi, Beckett, Jelinek, Shakespeare, Genet. Parallelamente è attiva da molti anni come originale e sorprendente artista, negli spazi privati della sua abitazione- studio e degli amici, in un’esplorazione del linguaggio visivo che si nutre delle sue esperienze umane e artistiche, arrivando ad allestire scenari inquietanti o fascinosi. Pittura, composizione materica e assemblaggi (anche di objets trouvés macerati e ricomposti) si mostrano senza soluzione di continuità per avvolgere l’osservatore e trascinarlo in un universo mostruoso, che sublima dolori lancinanti nella meraviglia di colori e fantasmagorie, come uscite da un inferno tanto terrificante quanto affascinante. In questa mostra personale presenta le sue ultime creazioni, all’insegna della fragilità e del peccato.



