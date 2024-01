Sorvoli aerei a bassa quota di Bologna, il consigliere regionale Giuseppe Paruolo stima che se ne possano evitare due terzi rispetto agli attuali

“Quanti sorvoli aerei a bassa quota della città di Bologna, tra decolli e atterraggi all’aeroporto Guglielmo Marconi, sarebbero in realtà evitabili?”; Giuseppe Paruolo ha raccolto, tramite atti presentati nella sua carica di consigliere regionale, dati sufficienti a fare alcune simulazioni che portano a stimare che una riduzione di due terzi degli attuali movimenti diurni sulla città di Bologna possono essere deviati su aree meno densamente popolate.

“Basandomi sui dati, ottenuti in seguito a una interrogazione e all’interessamento della Vicepresidente della Regione Irene Priolo, che ringrazio, è emerso che nei primi 10 mesi del 2023, sono stati 26.146 i sorvoli diurni a bassa quota sulla città su un totale di 63.352 movimenti da e verso il Marconi. Di questi, circa 17.000 sono avvenuti in orari in cui sono decollati o atterrati meno di 14 aerei. Pertanto, in base allo studio di Enav, due terzi dei sorvoli della città erano evitabili” ha spiegato Paruolo.

“Basta la volontà di cambiare le cose per farlo. Lo dimostrano i dati della sperimentazione in fascia notturna che, a partire da luglio 2023, ha ridotto a solo il 6% del totale dei movimenti di decollo e atterraggio tra la mezzanotte e le sei del mattino quelli effettuati sulla città. Presumibilmente per motivi legati a questioni meteo e di sicurezza. Quanto ottenuto in orario notturno dimostra che anche di giorno è possibile ridurre il disagio di moltissimi cittadini senza intaccare le potenzialità dello scalo bolognese” ha concluso il consigliere regionale dem.

Tutto il materiale prodotto è a disposizione di giornalisti e cittadini sul suo sito web all’indirizzo https://giuseppeparuolo.it/2024/01/09/tanti-sorvoli-evitabili/.

(9 gennaio 2023)

