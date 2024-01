“Prendo atto che i Verdi sono fuori dalla coalizione di Centrosinistra in Comune a Bologna e non avrei mai immaginato che per un pugno di voti avrebbero difeso i pro Putin. C’è un limite a tutto”.

Con questa dichiarazione politica, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore ha chiuso la porta della maggioranza ai Verdi dopo l’intervento del consigliere Davide Celli durante il Consiglio comunale dell’8 gennaio.

(8 gennaio 2024)

