Film propaganda anti-ucraina in programma alla casa di quartiere Villa Paradiso, il Comune chiederà di annullare l’iniziativa

“Abbiamo appreso dai social network della proiezione del film di propaganda anti-ucraina “Il Testimone” (prodotto su commissione del Cremlino, ndr) in programma nei prossimi giorni presso la casa di quartiere Villa Paradiso. Convocheremo a stretto giro il gestore dello spazio in convenzione, è inaccettabile utilizzare una sede istituzionale per attività di propaganda, siamo contrari a questa iniziativa e chiederemo agli organizzatori di ritirarla”.

Lo scrive in una nota stampa il Comune di Bologna dopo avere avuto notizia della proiezione propagandistica pro-Russia del film finanziato dal Cremlino.

(6 gennaio 2024)

