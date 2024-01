Omicidio a S.Giovanni in Persiceto: 54enne accoltellato in casa

Un uomo di 54 anni, Andrea Beluzzi, è stato trovato morto alla sua abitazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, poche ore prima del Capodanno. Il suo coinquilino, entrambi gli uomini erano seguiti dai servizi sociali, si trova in stato di fermo. E’ stato proprio il coinquilino in stato di fermato a chiamare gli operatori del 118, intorno alle 14 e 30 del 31 dicembre.

L’uomo condivideva la casa di proprietà della vittima, uccisa a coltellate, e ha spiegato di avere trovato Belluzzi già in quelle condizioni. I due vivevano assieme da circa due mesi avendo aderito a un progetto del Comune che individua persone in difficoltà economiche, in equilibrio psicologico, e propone loro di condividere una casa, le spese, con una conpartecipazione delle casse comunali.

(1 gennaio 2024)

