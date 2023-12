San Giovanni in Persiceto, arrestato un 18enne

Nella giornata di ieri 18 dicembre 2023 personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto individuava un uomo italiano diciottenne, già noto agli agenti.

Mentre transitava a piedi nella centrale Piazza del Popolo, nel Comune di San Giovanni in Persiceto, gli operatori della Polizia di Stato procedevano ad un iniziale controllo riscontrando che lo stesso era destinatario di un provvedimento in atto emesso dal Tribunale di Bologna — sezione GIP con il quale veniva applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese mantenendo una distanza minima di 500 metri, poiché indagato per il reato previsto dall’Art.572 commi 1 e 2 del C.P. per maltrattamenti posti in essere nei confronti della madre.

Visto il luogo ove la persona veniva rintracciata, che si trova a circa 50 metri dal luogo di lavoro della madre, nonché vicino anche dall’abitazione della stessa, anch’essa a poche decine di metri dal luogo ove è stato rintracciato il giovane, quest’ultimo veniva così tratto in arresto. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza presso il Tribunale di Bologna.

(19 dicembre 2023)

