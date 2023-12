Premi Ubu 2023 il 18 dicembre all’Arena del Sole

Dopo l’annuncio delle nomination, lo scorso 27 novembre, inizia il conto alla rovescia che ci porterà alla serata dell’annuncio delle vincitrici e dei vincitori della quarantacinquesima edizione dei Premi Ubu. L’appuntamento è per lunedì 18 dicembre dalle ore 21.00 (apertura porte ore 20.30) al Teatro Arena del Sole di Bologna, in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell’Associazione Ubu per Franco Quadri, e dalle ore 22.45 su Rai Radio3. La serata, condotta da Graziano Graziani con Gioia Salvatori, e con gli interventi musicali di Mirco Mariani, sarà una festa condivisa con il pubblico, con Rai Radio3 ed Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, che per il secondo anno ospita la cerimonia.

La quarantacinquesima edizione dei Premi Ubu – unici riconoscimenti del teatro italiano che vengono attribuiti completamente tramite referendum – è stata occasione di un processo di radicamento del Comitato scientifico che da qualche anno svolge attività di orientamento generale rispetto a un Premio che intende rispettare il suo prestigio storico e culturale dialogando apertamente con il presente e i suoi mutamenti, e supervisiona il funzionamento della consultazione, come sempre svoltasi in due fasi: l’invio delle preferenze da parte di ogni votante, cui è seguito il ballottaggio che decreta le vincitrici e i vincitori. Allo scopo di tenere vivo lo spirito ‘patafisico’ del Premio, ideato e realizzato da Franco Quadri, l’Associazione ha lavorato anche quest’anno con il supporto di Altre Velocità documentando la stagione di riferimento in un prezioso database che raccoglie oltre 500 spettacoli prodotti in Italia tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2023, e con un elenco delle produzioni straniere relativo alla stagione per la quale i referendari sono chiamati a votare.

Una nutrita rosa di candidature compone un panorama di figure e linguaggi della scena contemporanea italiana, e non solo. Attribuiti da circa settanta votanti, i Premi Ubu si compongono di 16 categorie: le più note – Migliore spettacolo di teatro e di danza, regia, Migliore attrice/attore o performer, con una categoria specifica per gli artisti under 35; i riconoscimenti dedicati al non meno rilevante lavoro dietro le quinte – scenografia, costumi, disegno luci, progetto sonoro/musiche originali; un’attenzione particolare alla scrittura drammaturgica, con due categorie dedicate rispettivamente ai nuovi testi italiani e stranieri messi in scena da compagnie italiane, e un ulteriore sguardo al panorama internazionale con la categoria Miglior spettacolo straniero presentato in Italia. Infine, i Premi speciali e il Premio alla carriera, l’unico di cui non sono state svelate le nomination: la vincitrice o il vincitore si scoprirà direttamente nel corso della serata di premiazione.

L’ingresso all’Arena del Sole entro le ore 21 è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite i siti del Premio Ubu e di ERT (o direttamente al seguente link).

(14 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata