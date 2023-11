Non succedeva dal 1976. Grazie alla vittoria di Jannik Sinner, ultima in ordine di tempo, l’Italia ha vinto la Coppa Davis a quasi cinquant’anni dall’ultima vittoria. Gli azzurri hanno battuto l’Australia nella finale che si è tenuta a Malaga per 2-0.

Lorenzo Arnaldi ha vinto il primo incontro su Alexei Popyrin al terzo set poi Sinner ha chiuso battendo 6-3, 6-0 Alex De Minaur – battuuto sei volte su sei incontri.

(26 novembre 2023)

