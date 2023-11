Pagamenti istantanei in tutta Europa: accordo raggiunto

Il bonifico istantaneo si allarga a tutto il territorio UE dopo l’accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta di rendere disponibili i pagamenti istantanei in euro a tutti i cittadini e le imprese titolari di un conto bancario nell’Unione Europea.

Una nuova norma che rappresenta un’evoluzione degli accordi relativi ai pagamenti in euro (Sepa) del 2012, e rendono più facili e veloci le transazioni finanziarie nell’UE.

L’obiettivo primario di queste nuove norme è garantire che i pagamenti istantanei siano accessibili, sicuri e trattati senza intoppi in tutta l’Ue. Si ratta di cambiamenti che non investono più solo i cittadini, trasferimenti più rapidi in caso di emergenze o calamità o semplicemente bisogni personali, ma anche un generalizzato miglioramento nella gestione dei flussi di cassa delle Pmi.

(12 novembre 2023)

