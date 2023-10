Volevano abolire il Pos e ora dicono sì ad “esplorare” i conti correnti

E’ straordinaria la metamorfosi di queste destre impresentabili foriere di improbabili miracoli per i quali non sono riuscite nemmeno a preparare un piano economica che servisse loro a evitare di sterzare ogni giorno subito dopo l’alba e alla tessitura di una sempre meno credibile sceneggiatura da telenovela girata in economia, dicasi ristrettezze economiche.

Mentre è sotto gli occhi di tutti il disastro rappresentato dalla Rai trasformata in TeleMeloni a suon di epurazioni che almeno l’editto bulgaro dell’augusto scomparso era stato tirato in faccia e non nascosto da patetici tentativi di rifondazione culturale (ché per rifondare una cultura devi almeno averla), va sottolineato come questo governo si sia presentato pronto e con tutti i muscoli tesi a varare la grande riforma economica dell’abolizione del POS e si trovi ora, invece, a fare i conti con la necessità di permettere all’Agenzia delle Entrate di entrare nei conti correnti degli Italiani per controllare se i soldi che hanno evaso ce li hanno o no ed, eventualmente, prenderseli.

Naturalmente Meloni ha smentito con il Capitano dietro l’angolo pronto a dar fuoco alle polveri, ma potrebbe persino essere che proprio la smentita renda la misura più possibile. Non trovate assolutamente straordinario questo cambio di pelle sulla pelle – la ridondanza è voluta – di chi c’è cascato un’altra volta? Ovvero di quell’elettore che più lo freghi, non mantenendo un accidente di quello che gli hai promesso, e più ti vota?

(27 ottobre 2023)

