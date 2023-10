Post alluvione. Contributi per la sostituzione dei mezzi rottamati: pronto bando della Regione per richiedere i contributi online

Partono i rimborsi per chi abbia avuto il veicolo – auto, motociclo, ciclomotore – distrutto, o anche solo danneggiato, dall’alluvione del maggio scorso. Per le richieste di contributo è pronto il bando della Regione che definisce modalità e tempi del ristoro. E poi risorse ai Comuni per il sostegno a persone e famiglie in difficoltà economica e sociale.

I dettagli della misura saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in Regione lunedì 30 ottobre, alle ore 12.30. Interverranno Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione Civile e l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano.

(27 ottobre 2023)

