Conflitto in Israele. Dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Voglio esprimere a nome della città profonda solidarietà al popolo israeliano e la ferma condanna per gli attacchi terroristici mossi da Hamas, che hanno colpito soprattutto civili. Seguiamo con grande apprensione l’escalation di violenze e ritorsioni che stanno infiammando ancora una volta questa terra. Come città, come istituzioni, dobbiamo mobilitarci affinché queste morti non chiamino altre morti, che non paghino altri civili sia in Israele che nella striscia di Gaza, per questo chiediamo alla comunità internazionale e all’Unione Europea di assumere un’iniziativa diplomatica straordinaria e tempestiva, per evitare che si spezzi ogni filo di dialogo e ogni speranza di pace”.

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore sull’attacco di Hamas ad Israele di tre giorni fa.

(9 ottobre 2023)

