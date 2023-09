Strage del 2 agosto. Confermato l’Ergastolo a Cavallini. Dichiarazione della vice sindaca Emily Clancy a margine della pronuncia della sentenza

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, ha confermato oggi l’ergastolo per Gilberto Cavallini nel processo sulla Strage alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. La sentenza è stata letta dalla Corte dopo sette ore di camera di consiglio. L’ex terrorista dei Nar non era presente in aula.

La vice sindaca Emily Clancy ha commentato con soddisfazione la notizia: “Una giornata di grandissima soddisfazione per tutta la città che ancora una volta si stringe attorno ai famigliari delle vittime, che hanno cercato con tenacia in questi anni verità e giustizia” ha scritto Clancy in una nota stampa. “Una verità che vediamo confermare mattone dopo mattone, anche con questa sentenza. La pista palestinese è stata definitivamente sconfessata, così come la tesi dello spontaneismo dei terroristi, che invece avevano dei collegamenti ben precisi con Ordine Nuovo. I giudici hanno, inoltre, riconosciuto che si è trattato di una strage politica e non di una strage comune, questo mostra come il disegno era quello di minare l’ordine costituzionale e la vita democratica. Come Comune di Bologna, parte civile nel processo, continueremo a far valere l’interesse dell’intera comunità cittadina nello scrivere una pagina definitiva di verità, accanto ai famigliari delle vittime”, chiude la vice sindaca di Bologna.

Cavallini, processato per concorso esterno, secondo le accuse fornì appoggio logistico a Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini (condannati in via definitiva come esecutori materiali) ospitandoli, fornendo documenti falsi e anche l’automobile usata da Padova a Bologna. Cavallini si è sempre dichiarato estraneo ai fatti di Bologna.

(27 settembre 2023)

