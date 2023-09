Se Mattia Santori va alla guerra con il pesto….

Mattia Santori è tornato sulle cronache nazionali con un ardito parallelo, simbolo di grade strategia politica “riferita a Bologna” che si ripercuote in Liguria, passando dalla pesca all’orto, dalle sardine al pesti, inanellando una serie di strafalcioni comunicativi molto divertenti, in piena coerenza santoriana, con un parallelo ardito tra pesto e marijuana.

Poi va a Radio 24 dove, insieme al bravo Alessandro Milan dell’un colpo al cerchio e uno alla botte non potendo scontentare l’ospite in studio direttamente da Rete 4, viene attaccato a colpi alterni, con l’augusta ospite che non esce da Rete 4, Santori fa battute e si difende. Tutto un po’ patetico.

(15 settembre 2023)

