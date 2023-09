Morte sul lavoro all’Aeroporto Marconi. Il comunicato stampa della Polizia di Frontiera

In data odierna, alle ore 03:45 circa presso l’Aeroporto di Bologna, in zona airside in prossimità del Terminal di aviazione generale, si verificava un incidente sul lavoro in occasione delle operazioni di rifacimento del manto stradale della pista aeroportuale. Nella fattispecie, M.A. dipendente di anni 52 della ditta Frantoio Fondovalle s.r.f con sede a Montese (MO), a bordo di un mezzo d’opera procedeva all’operazione di scarico del bitume a seguito della quale scendeva dal mezzo e si posizionava posteriormente, tra il portellone ed il carrello ribaltabile per effettuare la rimozione delle scorie.

Nel frangente, l’autista di altro mezzo d’opera “spargi Filler” appartenente alla medesima ditta sopraindicata, procedeva lentamente in retromarcia e, non avvedendosi della presenza del collega, collideva con il portellone posteriore del primo mezzo, causandone lo schiacciamento. Avvisato immediatamente il personale del 118, quest’ultimo intervenuto tempestivamente, effettuava massaggio cardiaco con esito negativo; conseguentemente constatava il decesso per arresto cardiaco. Informata l’unità operativa prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro dell’ASL di Bologna, competente per materia, che procedeva ai relativi rilievi e ad informare l’Autorità Giudiziaria.

Informa un comunicato stampa della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Bologna.

(14 settembre 2023)

