San Francesco Estate 2023, musica e teatro in piazza. Bologna 28-30 luglio

Si conclude la terza edizione di SAN FRANCESCO ESTATE musica e teatro in piazza, il programma di spettacoli dal venerdì alla domenica a cura di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna, pensato per Piazza San Francesco.

Per il terzo anno consecutivo, la rassegna, parte di Bologna Estate 2023, ha animato, a partire dal 23 giugno, ogni fine settimana con un grande successo di pubblico, registrando il sold out tutte le sere.

“La grande piazza culturale di San Francesco Estate si riconferma tra i luoghi più amati e frequentati della città – dichiara Elena Di Gioia, Delegata alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana – con una vocazione ad essere crocevia di culture, linguaggi e approfondimenti sugli eventi della contemporaneità. Il palcoscenico tra teatro e musica propone anche per il suo ultimo week end una programmazione che intreccia realtà culturali del territorio con la scena nazionale, in un proficuo dialogo culturale”.

Venerdì 28 luglio alle 21.00 torna sul palcoscenico della Piazza Peppe Voltarelli, cantautore, scrittore e attore di origine calabrese, riconosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. In La grande corsa verso Lupionópolis, spettacolo di musica e narrazione nato a marzo 2023 a seguito dell’esperienza a New York in occasione della registrazione di alcuni brani inediti, unisce il canto e la scrittura in dialetto calabrese. Le canzoni e le sonorità mescolano le melodie mediterranee ai ritmi metropolitani, rispettando le leggi delle emozioni del blues: si rivela così un diverso approccio artistico e creativo, generatore di una mappa di sentimenti che non è più recupero, ma rinascita di culture nuove fatte di diversità e complementarietà. La musica accompagna e arricchisce una corposa narrazione, che racconta il cammino verso una meta immaginaria, ovvero una minuscola e sconosciuta località del Paranà in Brasile, dove si celano misteriose e poetiche speranze di riscatto.

Sabato 29 luglio alle 21.00 Tomax Teatro presenta Femmina, uno spettacolo che ripercorre la condizione della donna attraverso il tempo e lo spazio, partendo da un lontano passato, in cui l’archetipo del femminile era legato a tutti i mali dell’umanità, fino ad arrivare a un vicino presente, in cui si combattono battaglie per la parità dei sessi.

A guidare questa indagine sul palcoscenico è una conduttrice televisiva che si destreggia tra le mille difficoltà derivanti dall’essere simultaneamente una mamma e una donna in carriera all’interno di una troupe capitanata da un uomo. Tra i servizi, si susseguono: il mito di Pandora, i casi di femminicidio in Italia, la condizione della donna in Afghanistan, il racconto di un’attivista iraniana.

Lo spettacolo è interamente tratto da storie vere: le fonti per l’Afghanistan provengono da alcune testimonianze raccolte da Emergency e pubblicate su “iO Donna”; per l’Iran il documentario Be my voice di Nahid Persson; per l’Italia alcune denunce riguardanti il mondo dello spettacolo e fatti di cronaca nera.

Domenica 30 luglio alle 21.00 SAN FRANCESCO ESTATE musica e teatro in piazza si conclude con Crexida / Anima Fluò che presenta Tza / Tzi / Ki – Ricette per esploratori dell’anima di Manuela De Meo e Angelica Zanardi.

Tza / Tzi / Ki è un viaggio dentro noi stessi attraverso i sapori di ingredienti semplici o di pietanze esotiche che raccontano storie di paesi lontani. L’atto stesso di cucinare è alchimia che trasforma una serie di elementi in gustosi piatti: stendere la pasta, mescolare una crema, la precisione dell’intenzione nell’elaborare una ricetta e la musica che accompagna la preparazione, sono preludio di un rito intimo e collettivo, una grande festa di condivisione. Una “degustazione teatrale” in cui si invita a dissipare i pensieri contorti lasciandosi inebriare dai profumi e dai sapori del cibo, che si insinuano in noi liberando i ricordi e le emozioni.

Venerdì 28 luglio, ore 21.00

PEPPE VOLTARELLI

La grande corsa verso Lupionópolis

Storie e canzoni per un viaggio immaginario

con Peppe Voltarelli, fisarmonica, chitarra e voce

Italo Andriani basso

Paolo Baglioni batteria

Luca Ciarla violino e pianoforte

Sabato 29 luglio, ore 21.00

TOMAX TEATRO

Femmina

testi e regia di Alice De Toma

produzione Tomax Teatro

con Max Giudici, Clelia Cicero, Marco Soccol, Alice De Toma, Valeria Baldini

Domenica 30 luglio, ore 21.00

CREXIDA / Anima Fluò

Tza / Tzi / Ki

Ricette per esploratori dell’anima

di Manuela De Meo e Angelica Zanardi

con Angelica Zanardi

e le musiche dal vivo eseguite da Marco Muzzati

collaborazione registica di Matteo Belli

regia Angelica Zanardi



SAN FRANCESCO ESTATE musica e teatro in piazza è parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. L’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione: 051 2910910 | biglietteria@arenadelsole.it , presso Teatro Arena del Sole o sul sito bologna.emiliaromagnateatro.com . La prenotazione potrà essere garantita fino all’orario di inizio spettacolo.

In caso di pioggia gli spettacoli verranno annullati e non recuperati.

(25 luglio 2023)

