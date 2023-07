Nuova ondata di maltempo in Emilia-Romagna. Il presidente Bonaccini: chiederemo stato emergenza nazionale

La nuova ondata di maltempo sull’Emilia-Romagna, ha lasciato le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna in ginocchio, con danni causati da nubifragi e grandine e danni ancora non quantificabili ad auto, abitazioni e campi coltivali. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha reso noto che le autorità regionali sono “al lavoro sulla conta dei danni e sull’attivazione dello stato di emergenza regionale, per intervenire al più presto e in maniera efficace per ripristinare quanto distrutto e garantire i rimborsi”.

Lo ha scritto Bonaccini sulla sua pagina Facebook in un post intitolato “Maltempo, non c’è pace per l’Emilia-Romagna” nel quale anticipia che verrà richiesto lo stato d’emergenza al Governo.



(23 luglio 2023)

