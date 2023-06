Cittadini italiani al volante perdono almeno 75 ore di tempo all’anno (i più fortunati 110 ore all’anno)

I cittadini italiani perdono circa 75 ore all’anno al volante, in ottima compagnia in città come Torino, Milano, Genova, Bari e Firenze, nella sconcertante graduatoria che vede gli Italiani rovinarsi la vita al volante in città ipercongestionate dal traffico. Ne scrive l’AGI che cita una ricerca di Parclick.it, una delle principali piattaforme di prenotazione di parcheggi online in Europa.

Secondo i dati pubblicati gli italiani perdono in media 35 ore all’anno a causa degli ingorghi, cifra che si triplica, arrivando a 110 ore, se si vive a Roma, Napoli, Palermo. Tra le città italiane più congestionate, con circa 75 ore all’anno perse nel traffico ci sono Torino, Milano, Firenze, Genova e Bari.

I dati sottolineano che – lasciando momentaneamente da parte l’enorme perdita di tempo che comportano, gli ingorghi tirano fuori il peggio delle persone e vista l’aria che tira non ce ne sarebbe bisogno. Mai mi ringrazierò abbastanza per essermi sempre rifiutata di guidare, lo dice questa scrivente, scegliendo si spostarmi in treno e con mezzi pubblici.

(3 giugno 2023)

