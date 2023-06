Bologna: chiuso per ordine del Questore un bar in via Tibaldi

Disposta la chiusura da parte del Questore Isabella Fusiello di un bar in via Tibaldi. Nel corso dei ripetuti controlli effettuati dal Commissariato Bolognina e della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, nonché all’esito di diverse operazioni di Polizia Giudiziaria portate a termine, è emerso come il locale sia utilizzato quale base di spaccio di sostanze stupefacenti e come gli avventori, nella maggioranza già pregiudicati, abbiano in diverse circostanze ostacolato, anche fattivamente, l’operato delle Forze di Polizia, creando turbative all’area e alla Sicurezza Pubblica.

Il locale, in ottemperanza all’Art 100 TULPS emesso dal Questore, rimarrà chiuso per 10 giorni.

(3 giugno 2023)

