Allerta 078/2023 valida dalle 00:00 del 02 giugno 2023 fino alle 00:00 del 03 giugno 2023. Allerta GIALLA per criticità idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica nelle province di BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Per info e aggiornamenti in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.

(1 giugno 2023)

