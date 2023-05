Alluvione. Bonaccini: “Prosegue la grande adesione alla raccolta fondi regionale, grazie a Tetra Laval per l’importante donazione”

di Redazione Bologna

“Non si ferma l’adesione alla campagna di raccolta fondi avviata dalla Regione a sostegno delle persone e delle comunità colpite dall’alluvione: sono migliaia e migliaia le donazioni arrivate, a cui oggi si aggiunge quella di Tetra Laval, che contribuirà con 500 mila euro. Ringrazio anche loro, così come i grandi Gruppi industriali, le piccole e medie aziende, le singole attività, i tantissimi singoli cittadini che stanno versando ogni tipo di cifra: a tutti davvero un grazie di cuore”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia della donazione da parte di Tetra Laval, il gruppo di cui fanno parte. E’ in allestimento il sito web dove ci sarà il resoconto puntuale dell’andamento della raccolta fondi regionale, ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’, la cifra via via arrivata e l’uso di tali risorse, come avvenuto in ogni campagna analoga realizzata dalla Regione (ricostruzione post sisma, Covid, profughi Ucraini). Tutte le informazioni sulle donazioni qui.

(31 maggio 2023)

