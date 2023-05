Massimo Recalcati a Bologna il 19 maggio

Lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati sarà ospite al Teatro Arena del Sole di Bologna venerdì 19 maggio alle 19.00 con la sua lectio L’enigma della generazione. L’appuntamento, che precede la messa in scena dello spettacolo Affabulazione di Pier Paolo Pasolini con la regia di Marco Lorenzi, è parte del programma del progetto Come devi immaginarmi, dedicato al poeta bolognese, ideato dal direttore di ERT Valter Malosti e dallo studioso Giovanni Agosti, e che ha previsto la produzione e messa in scena dell’intero corpus delle sei tragedie pasoliniane nell’arco della stagione 22/23 di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Recalcati, uno dei più noti psicanalisti italiani, parte dalla critica pasoliniana al potere per parlare della rivolta verso la morale patriarcale, che ne ha costituito un tema fondante. Non di meno in diversi luoghi, per esempio nella tragedia Affabulazione e nel film Teorema, Pasolini non si limita a destituire il padre come simbolo del patriarcato, ma interroga più radicalmente il rapporto tra le generazioni. Interrogazione che, nella lectio, porta a ripensare questo rapporto al di là della chiave edipica proposta dalla psicoanalisi freudiana.

Affabulazione è la quinta tragedia messa in scena – dopo Calderòn di Fabio Condemi, Pilade di Giorgina Pi, Porcile di Nanni Garella e Orgia di Gabriele Portoghese e Federica Rossellini – e affidata al regista Marco Lorenzi, che debutta in prima assoluta dal 18 al 21 maggio al Teatro Arena del Sole di Bologna; in scena Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi, Roberta Lanave, Barbara Mazzi, Riccardo Niceforo.

Massimo Recalcati, membro della Società Milanese di Psicoanalisi – SMP -. Fondatore di “Jonas – Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi” e Direttore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRPA di Milano. Insegna all’Università di Verona e presso lo IULM di Milano. Dal 2003 è direttore e docente del “Corso di specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi” presso la sede Jonas Onlus di Milano. Attualmente è supervisore presso il Centro Gruber di Bologna per casi gravi di DCA. Collabora con le pagine culturali de “la Repubblica” e “La Stampa”. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana Eredi. Dal 2020 cura insieme a Maurizio Balsamo la direzione della rivista “Frontiere della psicoanalisi”, edita da Il Mulino. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue.

Teatro Arena del Sole

Via Indipendenza 44 – Bologna

venerdì 19 maggio 2023, ore 19.00

L’enigma della generazione

lectio di Massimo Recalcati

in occasione dello spettacolo Affabulazione

Informazioni

tlf 0512910910 | biglietteria@arenadelsole.it

bologna.emiliaromagnateatro.com | emiliaromagnateatro.com

(16 maggio 2023)

