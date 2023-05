Roberto Cacciapaglia al Teatro Duse di Bologna. Il 25 maggio

Il pianista e compositore Roberto Cacciapaglia sarà in concerto il 25 maggio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna per presentare il suo ultimo album intitolato Invisible Rainbows, pubblicato in digitale lo scorso 24 febbraio e uscito a marzo in vinile e cd in Europa e UK. L’album ha debuttato in Italia al 1° posto e in UK al 3° posto della classifica musica classica di Apple Music. I tre singoli che hanno anticipato il progetto discografico, ovvero ‘Atlantis’, ‘London Sleeps’ e ‘Rainbows’, hanno conquistato la vetta delle chart UK, Italia e Cina.

Il tour nei teatri italiani giunge dopo i successi dei concerti alla Carnegie Hall di New York, l’invito a esibirsi alla Cadogan Hall di Londra, prestigiosa residenza della Royal Philharmonic Orchestra, quindi il ritorno nella sua città, Milano, al Conservatorio ‘G. Verdi’ e la tournée mondiale. Accompagnato da una formazione di archi e postazione elettronica, Cacciapaglia eseguirà per la prima volta i nuovi brani accanto ai successi più significativi del suo repertorio.

“Condividere qualcosa di essenziale, di magico, può risvegliare, farci scoprire dimensioni insondabili – dichiara Roberto Cacciapaglia – creare mondi nell’invisibile attraverso la musica. Questo è quello che ho pensato e vorrei sperimentare durante i concerti di Invisible Rainbows”. Con la sua musica, che esplora tutti i generi fondendo classico e avanguardia, tradizione e contemporaneità, il Maestro prosegue il suo percorso d’interazione emotiva in cui accompagna il pubblico in un’esperienza percettiva intima e condivisa, che culmina nell’ascolto. I suoni che compongono le melodie sono, infatti, il ponte invisibile che connette sia le persone tra loro sia ognuno di noi con il suo arcobaleno interiore, fatto di mille sfumature percettive ed emotive.

