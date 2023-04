I Beatles rivivono al Teatro Duse, show multimediale a sessant’anni dal primo album

di Redazione Cultura

Un live show multimediale che ripercorre l’intera storia dei Beatles dal 1962 al 1970, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. È BeatleStory, lo spettacolo che andrà in scena venerdì 14 aprile alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, a 60 anni dall’uscita del primo album dei Fab Four.

Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, il concerto offrirà due ore intense di capolavori come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude.

Attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, il live porterà il pubblico indietro nel tempo fino agli anni Sessanta, quando la band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni. Lo show è suddiviso in 5 set: Beatlemania, Shea Stadium, Sgt Pepper, Summer of Love, Abbey Road.

Ognuno di questi momenti rappresenta un diverso periodo della storia dei Beatles e sarà introdotto da filmati dell’epoca. Sul palco si susseguono cambi d’abito e di scenografia che accompagnano la cronologia del racconto grazie a costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e ambientazione retrò. ‘BeatleStory’ diventa così un ritratto fedele della band più influente della storia della musica, unendo la storia dei Fab Four, alla storia di un’epoca.

Teatro Duse

14 aprile 2023

Via Cartoleria, 42

Bologna

tlf 051231836 | biglietteria@teatroduse.it

(4 aprile 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata