Partito Democratico: Schlein segretaria e Bonaccini presidente

di Pa.M.M.

Accordo raggiunto nel PD. Domenica, giornata in cui Elly Schlein vedrà ratificata la sua elezione alla segretaria del partito dopo la vittoria alle primarie, Stefano Bonaccini verrà eletto presidente del PD. Si riunisce così, in un altro contesto, la coppia che ha guidato con successo l’Emilia-Romagna

I due hanno trovato la quadra, scrive Repubblica, durante la quale l’accordo è stato raggiunto. Il nodo principale era che Stefano Bonaccini non voleva fare il vice-segretario del PD: nuova segretaria e presidente controllano così il 100% del partito, pur se con diverse percentuali suddivise tra chi ha vinto e chi ha perso. Già qualche giorno fa i media avevano manifestato tutto il loro stupore per il fatto che Schlein e Bonaccini si stessero addirittura parlando, quando invece noi – che siam di campagna – ci limitavamo a sottolineare come nel PD fosse necessario far prevalere un’idea unitaria, con la coppia Bonaccini-Schlein entrambi alla guida del partito.

(10 marzo 2023)

