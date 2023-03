“Questo negozio è di un ebreo”, sdegno a Ferrara. Il Sindaco condanna

di Redazione Ferrara

“Ebreo” e la freccia che indicava un negozio. Una roba così da far rabbrividire che persino la giunta leghista della città lo ha commentato come “un gesto di gravità assoluta che offende l’intera città e la sua storia”. Il Sindaco Fabbri ha dichiarato che l’amministrazione comunale si è già attivata per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l’accaduto.

“Sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti” ha concluso il sindaco esprimendo la “vicinanza al titolare del negozio” e la solidarietà a tutta la comunità ebraica di Ferrara.

Un mondo dove essere sconsiderati sembra essere l’unico obbiettivo. Possibilmente dando addosso agli altri

(9 marzo 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata