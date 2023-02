Industria Italiana Autobus, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

di Redazione Bologna

“Chiediamo al Ministero dell’Economia delle Finanze, proprietario di Invitalia, di intervenire con urgenza per evitare danni irreparabili alla reputazione e alla continuità aziendale di Industria Italiana Autobus. Oggi in commissione consiliare l’AD di IIA ha dato la notizia per cui Invitalia non ha ancora provveduto alla ricapitalizzazione necessaria a garantire la prosecuzione delle attività, mettendo l’azienda a rischio di liquidazione. IIA, ex Breda Menarini, rappresenta un asset industriale importante del territorio bolognese e occupa a Bologna 180 lavoratori e lavoratrici di grande competenza e professionalità.

Siamo in presenza della più importante azienda di costruzione autobus del Paese, a cui certo non mancano gli ordini, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie, dall’elettrico all’idrogeno. Il Governo assuma l’impegno di salvaguardare questa storia e questa realtà produttiva”.

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore in un intervento sulla questione Industria Italiana Autobus.

(2 febbraio 2023)

