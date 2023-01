di Redazione Cronaca

L’incidente intorno alle 21.15 in via del Tuscolano, a Bologna, dove un giovane 25enne stava percorrendo in moto la via del quartiere Navile, quando si è schiantato contro un’auto in sosta.

Il giovane, Andrea Trocaso, viveva a Bologna ed era residente in provincia di Catanzaro; è morto nella notte in ospedale.

(26 gennaio 2023)

