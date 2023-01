Bologna, la Polizia di Stato in soccorso di un anziano in difficoltà

di Redazione Bologna

Nei giorni scorsi un equipaggio di volante interveniva in una abitazione del quartiere San Donato, in quanto l’uomo contattava la linea 113 riferendo di essere in difficoltà (l’audio in basso).

Audio della chiamata al 113

https://www.bologna.gaiaitalia.com/wp-content/uploads/podcast/Chiamata%20al%20113.mp3

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato venivano invitati ad entrare in casa da un signore, di circa settant’anni, che riferiva di vivere solo e di essere affetto da una patologia alla vista che aveva subito un improvviso aggravamento, per cui non era più riuscito ad orientarsi in casa e solo con molta difficoltà era riuscito a contattare la linea 113 per chiedere aiuto. Gli operatori della Polizia di Stato intervenuti rassicuravano immediatamente il cittadino, preparandogli un pasto caldo e ripristinando la corretta funzionalità del telefono cellulare. Gli operatori, inoltre, prendevano immediati contatti con i servizi sociali al fine di attivare un’assistenza giornaliera.

L’uomo, commosso e rasserenato, ringraziava gli operatori della Polizia di Stato intervenuti per averlo aiutato in un momento di difficoltà e, successivamente, contattava la linea 113 per rinnovare i suoi ringraziamenti. Una bella storia che è bello raccontare.

(26 gennaio 2023)

