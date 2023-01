Al Teatro Duse, Natalino Balasso in “Dizionario Balasso”, il 19 gennaio

di Redazione Spettacoli

Attore, comico, autore di teatro, cinema, libri e televisione, ma anche YouTuber da oltre 33 milioni di spettatori conquistati dai suoi video comici di analisi sociale pubblicati sul canale Telebalasso. È Natalino Balasso che giovedì 19 gennaio alle ore 21 salirà sul palco del Teatro Duse di Bologna con Dizionario Balasso – Colpi di tag, corollario a Velodimaya precedente monologo sempre incentrato sulla nostra comprensione del mondo.

Non a caso, al centro del palco del Duse ci sarà un grande libro contenente oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. Un volume pieno di parole in cerca di definizione che Balasso consulterà insieme al pubblico, ma avverte l’artista “non cercheremo le parole, saranno le parole a trovare noi”. A seconda della parola pescata a caso dal libro, Balasso improvviserà una teoria di imperdibili monologhi costruiti a partire proprio dalla definizione del lemma. Ma, in pieno stile Balasso, sarà il concetto stesso di ‘definizione’ ad essere disinnescato e raccontato perché spiega l’attore “la definizione è ciò che ci fa vedere il mondo in maniera distorta, ci fa credere che la verità sia una sentenza definitiva”. Invece, “la parola porta già nel suo corpo la menzogna, perché ogni significato ha confidenza col suo contrario” osserva ancora Balasso che condurrà, dunque, una vera e propria caccia semantica volta a svelare significati nuovi, o più veri e profondi.

Parole che, nel mondo contemporaneo, diventano tag con cui etichettiamo, ancora una volta, le cose in modo definitivo. “È la modalità tranciante in cui rientra la nostra comprensione della società. Ogni concetto è una scatola chiusa – sostiene Balasso – di cui leggiamo solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perché ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole?” Ed è qui che Balasso si produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: rompere le scatole.

Teatro Duse

Natalino Balasso

DIZIONARIO BALASSO – Colpi di tag

scritto e interpretato da Natalino Balasso

Via Cartoleria, 42 Bologna

tlf 051231836 | biglietteria@teatroduse.it

(17 gennaio 2023)

