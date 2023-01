Con la “Tombola di Periferia” inizia il 2023 a Teatri di Vita. Tanti premi e tanti ospiti, da Eva Robin’s a Lorenzo Balducci a Tobia De Angelis

di Redazione Spettacoli

Torna dopo due anni di sospensione la tradizionale tombola di Teatri di Vita: gioco-spettacolo di festeggiamento del nuovo anno, che è un’occasione di festeggiamento e condivisione, ma anche di presentazione della nuova stagione. Quest’anno è “Tombola di Periferia”, nell’ambito del progetto “Parcoscenico. Alberi di Natale, Persone di Periferie” che ha portato nel Parco dei Pini un albero di Natale di cui sono protagonisti gli abitanti stessi del quartiere.

La “Tombola di Periferia” di quest’anno è non solo gioco, con la possibilità di vincere premi dall’ambo al terno alla giocata finale, ma anche spettacolo con numerosi ospiti: tra le prime anticipazioni, Eva Robin’s, Lorenzo Balducci, Tobia De Angelis, Sanam Naderi. Non solo: sarà presentata la nuova stagione gennaio-aprile, e sarà rivelato chi ha vinto la quindicesima edizione del Premio dello Spettatore. In lizza, tutti gli spettacoli del 2022 votati dal pubblico di Teatri di Vita, ma a vincere sarà anche uno spettatore.

L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) venerdì 6 gennaio, alle ore 21. Il progetto ”Parcoscenico” è prodotto da Teatri di Vita con il contributo del Comune di Bologna nell’ambito dell’accordo di programma con MiC Direzione Generale Spettacolo a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche e nel territorio metropolitano, e gode del patrocinio della Presidenza della Regione Emilia Romagna.

(4 gennaio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata