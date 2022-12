Incidente mortale sul lavoro, dichiarazione del sindaco Lepore

di Redazione Bologna

“Apprendo con dolore dell’incidente occorso oggi a Bologna a un lavoratore, che ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone, precipitando all’interno dell’edificio a causa del cedimento di una vetrata. Esprimo il mio cordoglio e quello della città alla famiglia e agli amici della vittima. Sul posto si sono recati, appresa la notizia, anche il comandante della nostra Polizia Locale Romano Mignani e il delegato al Lavoro Sergio Lo Giudice, per prendere cognizione diretta dell’accaduto. Confidiamo che il lavoro delle autorità inquirenti possa chiarire eventuali responsabilità e la dinamica dell’incidente. Come Comune e Città metropolitana ribadiamo il nostro impegno, insieme alle altre istituzioni, ai sindacati e al mondo delle imprese, affinché incidenti di questo genere non si ripetano”.

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

(5 dicembre 2022)

