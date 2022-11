Segreteria PD: Emilia-Romagna in campo con Schlein e Bonaccini

di Daniele Santi

C’è già un sondaggio sulla corsa alla segreteria del PD, a candidati ancora freddi. Secondo Swg “Non si può dire oggi chi sia il favorito”, ma è Euromedia Research che ci prova ed assegna il primo posto a Bonaccini sparando addirittura una percentuale: 25,9%.

Elly Schlein sarebbe (è) vicinissima al Bonaccini con il 21,4%. Ma si comincia a ballare ora. Anzi, il 20 novembre, con la candidatura di Bonaccini ufficializzata direttamente da Campogalliano (Mo). Ma la storia è lunga, anche se non troppo, perché le primarie sono previste per il 19 febbraio. E ci saranno altri candidati, ma secondo Euromedia Research non ci sarebbero grandi avversari per la diarchia Bonaccini-Schlein che è attualmente al governo dell’Emilia-Romagna. Poi c’è la questione alleanze: se ci sono tanti contendenti, ma i possibili vincitori sono solo due, per chi voteranno (per chi faranno votare) gli avversari sconfitti?

(19 novembre 2022)

