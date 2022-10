“Territori per il reinserimento”, il 20 ottobre inaugurazione della nuova sede del progetto di giustizia riparativa

di Redazione Bologna

Inaugura il 20 ottobre alle 13, in via Polese 15/A, la sede del progetto “Territori per il reinserimento: Servizi per la Giustizia riparativa e a favore delle vittime di reato”, che ospiterà uno sportello aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di sviluppare servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di reato e la mediazione penale.

Il progetto è promosso dal Comune e Asp Città di Bologna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il finanziamento di Cassa delle Ammende, ed è gestito dall’Associazione Centro Italiano di Mediazione e di Formazione alla Mediazione C.I.M.F.M.

Interventi di

Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare, nuove cittadinanze, fragilità

Stefano Brugnara, amministratore unico Asp Città di Bologna

Lorenzo Cipriani, presidente Quartiere Porto-Saragozza

Claudia Landi, presidente associazione C.I.M.F.M. – Bologna

A seguire il Centro resterà aperto fino alle 18 per tutti gli interessati al progetto ed alle sue attività, con proiezioni di video e distribuzione materiale informativo.

(19 ottobre 2022)

